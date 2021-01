Ciao Francesco, mi chiamo Nicolò ho 14 anni e ho una mal­attia genetica rara la CDKL5 quindi capi­sco bene la tua situ­azione. Mi sta aiutando la mia mamma Monia a scr­iverti, e lo faccio perchè il tuo amico Cesare mi ha detto che sei un esempio per tutti noi con la tua grandissima forza di spirito combatti­vo e per tutto quello che stai facendo. Mi piacerebbe che tu mi raccontassi di quando giocavi a bask­et e di quando segui­vi il rugby. Grazie per avermi le­tto e per accontenta­re le richieste di un ragazzino che non ha intenzione di arr­endersi alla sua pat­ologia. Un abbraccio forte da Nicolò.



Ciao Nicolò. La cosa più importante è proprio quella di non arrendersi mai. Io l'ho sempre fatto sui campi da basket e nella vita in generale. Il basket è nato come passione di gioco, il rugby invece come lavoro, lo seguivo come giornalista. Un mestiere che mi appassionava tanto:è importante portare avanti le proprie passioni.

Francesco