Sant'Ilario: ecco le 29 categorie premiate (e chi le rappresenterà domani)

Sant’Ilario 2021: cerimonia straordinaria per un anno straordinario come quello contrassegnato dall’emergenza Covid 19. La cerimonia si svolge per la prima volta nella Grande Crociera dell’Ospedale Vecchio, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 12, senza la presenza del pubblico e delle autorità, ma solo del Sindaco, Federico Pizzarotti, del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni e dei premiati.

La Grande Crociera dell’Ospedale Vecchio è stata scelta per le implicazioni storico culturali del luogo, ospedale cittadino dal XV secolo al 1926. E’ stata prevista, a partire dalle 12 circa, la diretta sulla tv locale, 12 Tv Parma, e sulla pagina Fecebook del Comune “Città di Parma”.

La scelta è stata quella di assegnare un premio ai cittadini, a tutte le categorie che si sono impegnate nel tempo dell’emergenza Covid per affrontare una situazione sconvolgente, in un circostanza dalla quale “o se ne esce tutti insieme o non ne esce nessuno”, parafrasando Papa Francesco: “Dalla crisi si esce tutti insieme e da fratelli”. Nessun personalismo, quindi, ma un riconoscimento alla comunità nelle sue di-verse sfaccettature.

Per questo sono state modificate le modalità di assegnazione delle civiche benemerenze. La pandemia ha avuto riflessi di grande portata e significato per il tessuto sociale, economico, culturale della città; da qui la decisione dell’Amministrazione di modificare il Regolamento per la concessione delle civiche dichiarazioni di benemerenza e della cittadinanza civica del 1986. E’ stata prevista la sospensione, per il 2021, degli articoli 2 e 7: con la possibilità di ampliare la platea dei soggetti destinatari delle civiche benemerenze, andando oltre le limitazioni numeriche previste dall’articolo 7. (Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/12/2020)

Nella stessa giornata sono in programma la Santa Messa nella Chiesa di Santa Croce, alle 9.15 e la solenne celebrazione del Santo Patrono, in Cattedrale, con la Santa Messa, alle 17, officiata dal vescovo monsignor Enrico Solmi.

IL PREMIO SANT’ILARIO. Il premio Sant’Ilario fu istituito nel 1986, dalla Giunta guidata dall’allora

sindaco Lauro Grossi. La prima edizione del Premio si tenne nel 1987.

ASSEGNATI N. 29 ATTESTATI DI CIVICA BENEMERENZA

1 Agricoltura e cura del territorio ritira Manuela Ponzi, 46 anni, addetta all’agricoltura

2 Assistenza parentale ai bisogni famigliari ritira Omaima El Sayed Megahed, 61 anni, casalinga e genitore di 2 figli

3 Associazionismo, volontariato e terzo settore ritira Keita Cyprien, 20 anni, volontario

4 Preparazione e distribuzione di prodotti farmaceutici ritira Claudio Dardani, 53 anni, farmacista

5 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ritira Luca Pini, 46 anni, commerciante

6 Grande distribuzione organizzata ritira Sandra Azzolini, 56 anni, cassiera

7 Consulenza ed assistenza libero professionale ritira Marco Guatelli, 33 anni, geometra

8 Costruzioni edili, riparazioni e manutenzioni ritira Giovanni Ciampa, 52 anni, muratore

9 Cultura, spettacolo e attività ricreative ritira Margherita Pelanda, 33 anni, violinista

10 Industria della produzione ritira Fortunato Grasso, 30 anni, operaio

11 Informazione, editoria e stampa ritira Francesco Monaco, 62 anni, giornalista

12 Insegnamento, formazione e conoscenza ritira Giovanna Pala, 48 anni, maestra scuola infanzia

13 Apprendimento e istruzione ritira Elisa Guazzetti, 18 anni, alunna

14 Lavoratori a riposo ritira Roberto Passera, 70 anni, pensionato

15 Servizi di trasporto e logistica ritira Gabriele Nova, 49 anni, camionista

16 Mobilità e trasporto pubblico ritira Enrico Chirivì, 52 anni, autista

17 Poste e telecomunicazioni ritira Patrizia Chiari, 59 anni, sportellista

18 Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas ritira Davide Veneri, 54 anni, addetto al pronto intervento

19 Pubblica amministrazione e giustizia ritira Elisabetta Garzi, 49 anni, impiegata stato civile

20 Raccolta dei rifiuti e servizi generali della città ritira Alessandro D’Agostino, 50 anni, operatore ecologico

21 Pubblico esercizio con vendita di cibi e bevande ritira Sonia Soncini, 56 anni, titolare pubblico esercizio

22 Ricettività e ristorazione ritira Paola Cabassa, 53 anni, ristoratrice

23 Diagnosi e terapia medica ritira Alberto Parise, 36 anni, medico

24 Assistenza infermieristica ritira Chiara Zecca, 39 anni, infermiera

25 Cooperazione dell'Operatore Socio-Sanitario ritira Isabella Pireddu, 52 anni, operatrice socio sanitaria

26 Pulizia e sanificazione ambienti ritira Angelo Tomaiuolo, 58 anni, addetto sanificazione

27 Servizi a carattere artigianale ritira Manuela Fratini, 54 anni, artigiana

28 Sicurezza e protezione di persone e beni ritira Denis Perini, 35 anni, agente scelto polizia locale

29 Sport, movimento e tempo libero ritira Federica Pattini, 49 anni, organizzatrice attività ed eventi sportivi per persone con disabilità intellettiva relazionale

La motivazione, unica per tutti e 29 gli attestati, verrà resa nota durante la cerimonia ed inserita nel comunicato stampa di esito della stessa.