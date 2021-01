«Palazzi di Parma»: in replica la trasmissione che racconta il nobile libro sui tesori nascosti

I «Palazzi di Parma» sono vivi e hanno tanto da raccontare. Storie nobili, urbane e storie architettoniche, raccolte prima settimanalmente sulla Gazzetta di Parma e poi in un libro, che è stato presentato in anteprima ieri sera su 12 Tv Parma e che sarà venduto in edicola insieme alla Gazzetta da oggi a 15 euro più il prezzo del quotidiano. Un vero omaggio alla città e alla sua memoria con la «visita» a questi 36 palazzi che solo in parte i parmigiani conoscono.

La trasmissione di 12 Tv Parma, condotta da Pietro Adrasto Ferraguti, alla quale sono intervenuti il giornalista della Gazzetta Aldo Tagliaferro, che ha curato il progetto, l'autore del volume Carlo Mambriani e il capo delegazione del Fai di Parma Giovanni Fracasso e che ha avuto in collegamento, il direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi e il rettore dell'Università Paolo Andrei, sarà in replica nei prossimi giorni.

Ecco la programmazione:

giovedì : ore 10,50 - 13,30

venerdì : ore 21,00

sabato : ore 8,00 - 12,00 - 14,30

domenica: ore 11,30 - 22,30 - 18,30