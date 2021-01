Le riflessioni della rete «Civiltà dell'Accoglienza» nel giorno di Sant'Ilario

Scriviamo a nome di un gruppo di associazioni, enti, comunità, che dal 2018 si sono costituiti in una rete denominata «Civiltà dell’accoglienza».

Abbiamo scelto di lavorare insieme per condividere risorse e progettualità per l’accoglienza diffusa e integrata di adulti titolari di protezione internazionale all’interno del progetto Siproimi (ex Sprar). Il nome che abbiamo scelto per la nostra rete vuole trasmettere l’idea di una realtà operativa (già in essere sul territorio) e anche evidenziare un modo particolare di accogliere.

Siamo infatti convinti che la capacità e lo stile di accoglienza siano la cartina al tornasole per una convivenza civile e arricchente; un auspicio ed un impegno perché si maturi e sperimenti sempre più, ad ogni livello sociale, l’accoglienza come esperienza quotidiana e diffusa sul territorio.

Desideriamo cogliere l’occasione della festa del patrono per condividere con la cittadinanza e le istituzioni alcuni spunti di riflessione sul tempo che la nostra città sta vivendo rispetto all’accoglienza. Un tempo senza dubbio complesso e faticoso, ma anche ricco di opportunità e di sfide, a partire dal quale è possibile gettare le fondamenta per la costruzione di un futuro migliore. Ogni membro all’interno della nostra rete mantiene un’esperienza specifica di accoglienza (che accompagna le persone vulnerabili nelle diverse fasi e problematiche della vita), ma ciononostante abbiamo scelto di superare l’ottica della singola realtà per sperimentare una modalità di lavoro integrata.

In questi due anni siamo cresciuti come rete confrontandoci sulle sfide, condividendo analisi, punti di vista, esperienze e competenze. Abbiamo collaborato in modo sussidiario, ma non sostitutivo, con le istituzioni perché ogni soggetto, secondo il proprio mandato, si facesse carico delle persone portatrici di diritti che abitano il nostro territorio.

In questo anno così difficile, abbiamo continuato ad accogliere anche nel tempo della pandemia, rimodulando attività, modalità e spazi, senza far venire meno alcun servizio, adattando e anticipando anche decreti governativi. Attenti a definire per ogni persona accolta una progettualità personalizzata che la accompagni all’autonomia, andando anche oltre i tempi stabiliti dalle convenzioni. Abbiamo attivato nuovi spazi per chi è fuori da ogni percorso, in quanto bloccato da decreti o normative locali, ma sempre portatore di diritti e di valori.

Abbiamo inoltre continuato ad accogliere col progetto Siproimi, secondo il numero ridefinito dal Comune di Parma in diminuzione rispetto al passato, 120 persone, che si aggiungono al numero di accoglienze di ogni singola realtà che supera le 450 persone.

Siamo dispiaciuti e preoccupati nel constatare che ciclicamente il tema dell’accoglienza in generale e, nello specifico, quella dei migranti, sia oggetto di strumentalizzazioni ideologiche e di protagonismi più che di dibattiti politici.

In questo momento critico per la nostra città, in cui il mondo dell’accoglienza si trova sotto i riflettori, ribadiamo con forza la necessità che le istituzioni vadano oltre la logica dell’emergenza, istituendo opportuni luoghi deputati al confronto, volti a trovare soluzioni adeguate, rispettose della dignità e dei diritti inviolabili di ogni persona.

Auspichiamo che istituzioni e terzo settore possano continuare percorsi di progettazione condivisa, mettendo al centro l’interesse delle persone accolte e con loro, la comunità tutta.

La nostra rete continua a rimanere aperta e disponibile ad ogni confronto per creare una città sempre più accogliente e inclusiva ed auspica un’ampia mobilitazione della società, perché obiettivi complessi come l'integrazione sociale ed economica e il contrasto alla marginalità non possono avere soluzioni semplici, ma soprattutto non possono essere disgiunti dalla coesione sociale della comunità, dalla costruzione di una cittadinanza attiva e solidale di tutti e tutte, da politiche attive sul problema della casa, del lavoro, della socialità per tutti e tutte.







Ciac, Centro di Aiuto alla Vita, Comunità Betania, Di Mano in Mano, Fondazione Caritas Sant’Ilario, Istituto Buon Pastore, Pozzo di Sicar, Festival of Praise & Care