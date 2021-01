Vede passare in paese la bici che gli era stata rubata: fermato e denunciato l'uomo che era in sella

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma, in due diversi interventi in un supermercato della città hanno denunciato per furto un 46enne magrebino ed una 40enne italiana. I due , sorpresi dagli addetti alla vigilanza con generi alimentari nascosti per non pagarli, sono stati consegnati ai militari che hanno provveduto a denunciarli per furto ed a restituire la refurtiva, per un totale di 200 euro.

Sempre nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, a conclusione di una attività d’indagine, hanno denunciato un 42enne residente Parma per furto. L'uomo, il primo dell’anno, insieme ad un complice in corso d’identificazione, si era introdotto nel giardino di un condominio impossessandosi di una bici. La visione delle telecamere di sorveglianza dell’area e la conoscenza da parte dei militari del soggetto ha consentito di denunciare il colpevole.

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, hanno invece fermato un 30enne magrebino residente in paese, in sella ad una bici rubata pochi giorni prima. E' stata riconosciuta dal proprietario mentre transitava per le vie del paese. Immediata la chiamata ai militari. L’uomo, durante il controllo, non ha saputo giustificare il possesso del mezzo. E' stato denunciato per ricettazione e la bici restituita.