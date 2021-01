Continui black out in viale Piacenza e nel quartiere Pablo, guasto riparato

Non solo restrizioni per l’emergenza sanitaria, oggi a dare filo da torcere a ristoratori e artigiani ci si è messa anche Iren. Da questa mattina, nel quartiere Pablo e su viale Piacenza si registrano continui black out che hanno messo in difficoltà i residenti - con riscaldamenti e acqua calda bloccati - e le attività della zona, che più di una volta si sono viste costrette a rimandare a casa i clienti. E ad aggiungere disappunto, tra le segnalazioni c’è anche un inspiegabile silenzio dall’altra parte della cornetta registrato da chi ha cercato di avere informazioni sul ripristino della corrente elettrica attraverso il numero di segnalazione guasti.

Questo il comunicato di Ireti: "Interruzione elettrica in zona ospedale: verso le ore 13.15 sono intervenute le protezioni su di una linea a media tensione che alimenta Via Volturno, Via Strada, Via Deportati, Via Rubini e zone limitrofe. Prontamente intervenute sul posto, le squadre di IRETI - coordinate dal centro di telecontrollo - hanno individuato il tratto di linea interessata dalla interruzione, isolandola e provvedendo alla controalimentazione della rete. L’elettricità é stata progressivamente restituita alle abitazioni e attorno alle ore 15 il guasto era risolto. L’interruzione non ha riguardato l’ospedale, che comunque é dotato di propri generatori di emergenza, ma solo le zone citate.

IRETI ringrazia i cittadini per la collaborazione, scusandosi per i disagi "