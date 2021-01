Truffe online, 20enne napoletana e 30enne siciliana denunciate dai carabinieri

Ieri, i carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato una 20enne residente a Boscoreale (NA) per truffa La stessa ha indotto una 48enne moldava residente a Parma a farsi accreditare sulla carta postale ricaricabile la somma di 140 euro necessari per la stipula di una polizza assicurativa tramite annuncio online.

Mentre i carabinieri della stazione di Traversetolo hanno denunciato per tentata truffa e sostituzione di persona una 30enne residente in Sicilia. La donna spacciandosi online per la titolare di un allevamento di cani di Traversetolo ha tentato pubblicando un falso annuncio di vendere dei cani. Un donna interessata all’acquisto ha chiamato direttamente l’allevamento chiedendo notizie. La titolare insospettita, in quanto al momento non ci sono cuccioli da vendere, ha verificato l’annuncio denunciando l’episodio. A seguito degli accertamenti i carabinieri di Traversetolo son risaliti all’autrice denunciandola.

L’Arma dei carabinieri raccomanda ancora una volta, di porre maggiore attenzione nell’effettuare acquisti on line da siti non affidabili o da venditori telefonici senza prima aver accertato la reale identità. In questo particolare momento pandemico si è riscontrato un notevole aumento delle truffe informatiche.