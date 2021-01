Otto persone all'interno di cui due intente a mangiare: chiuso per cinque giorni minimarket etnico

Ancora controlli nelle vie del centro cittadino per il personale della Polizia di Stato. Nella mattinata di giovedì i poliziotti, in servizio per verificare l’osservanza delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, hanno riscontrato una palese violazione in un minimarket etnico in via Borghesi, a lato di strada Garibaldi,

Nel negozio, in uso a cittadini nigeriani, stazionavano assembrate otto persone, di cui due stavano consumando cibo e bevande e senza avere con sè la mascherina. Dopo aver proceduto a multare i due, per la titolare dell’attività è scattata la sanzione della chiusura per cinque giorni e una multa da euro 400.

Sono state verificate inoltre alcune violazioni amministrative in materia di commercio per le quali è stata interessata la polizia municipale per le relative contestazioni.

I controlli straordinari sono proseguiti nel pomeriggio insieme al personale della Squadra Volante con il dispiego di quattro pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Nel corso dell’attività sono state identificate 54 persone, controllati 42 veicoli e non sono state riscontrate violazioni.

I servizi proseguiranno nelle prossime giornate.