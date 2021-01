I clienti che mangiavano e bevevano fuggono all'arrivo della Municipale: bar chiuso per 5 giorni

Sulla base di una precisa Ordinanza del Questore, continuano i pattugliamenti ed i controlli finalizzati ad evitare gli assembramenti ed a vigilare sul rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19.

In questi primi giorni dell’anno il dispiego di uomini e pattuglie nella città di Parma è stato ingente. Impiegate diverse pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale..

Nell’ambito dei servizi svolti ieri sono state controllate oltre 119 persone, e 25 locali, constatando il generale rispetto della normativa vigente.

La Polizia Locale, tuttavia, ha sanzionato un bar di Via Venezia perchè al suo interno sono state trovate delle persone che consumavano cibo e bevande; persone che all’arrivo degli agenti si sono date alla fuga. Per il locale è scattata la sanzione con la misura accessoria della chiusura per 5 giorni.