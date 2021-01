Va a trovare la fidanzata e "sfora" nel coprifuoco: giovane parmigiano multato a San Secondo

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Perugia, un 40enne residente in città. L'uomo deve scontare la pena di 7 anni e 3 mesi perchè condannato definitivamente per diversi reati tra cui rapina, riciclaggio e rissa commessi in un periodo compreso tra il 1998 ed il 2009. E' stato portato nel carcere di via Burla.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia hanno denunciato per furto un 26enne moldavo. E' stato fermato dagli addetti alla sicurezza del supermercato Esselunga di Via Emilia Ovest con della merce nascosta. Immediato l’intervento della pattuglia che ha preso in consegna il giovane denunciandolo e restituendo la merce.

Per ultimo i Carabinieri della Stazione di San Secondo Parmense hanno elevato una sanzione di 400 euro ad un giovane di Parma. Alle 23.30 è stato fermato in paese, oltre l’orario previsto per il rientro a casa: era andato a trovare la fidanzata.