Consiglio comunale sul caso Svoltare, Pizzarotti: "La Rossi ha il mio pieno appoggio". Lei: "Il loro buon modello è indiscutibile"

"L’assessore Rossi ha il mio pieno appoggio ed è una persona competente, appassionata e lungimirante e resta nella mia giunta senza nessun dubbio”. Muro contro muro fra assessore Rossi, sindaco e maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza nel consiglio comunale sul caso Svoltare. “Tutti i servizi affidati a Svoltare sono stati fatti in modo perfetto e con un progetto che ha dato grande aiuto alla città. È ipocrita preoccuparsi del futuro di Svoltare e chiedere le mie dimissioni per averla fatta lavorare. Sono due cose che non stanno assieme perché il buon modello è indiscutibile” ha detto la Rossi.

"Confermo la mia accusa di sciacallaggio a chi si è gettato sulla vicenda Svoltare come i consiglieri comunali di minoranza e confermo la mia piena e totale fiducia all’assessore Rossi che è persona capace, lungimirante e che ha lavorato molto bene nel campo del Welfare". Così il sindaco Pizzarotti in un durissimo intervento in consiglio comunale a fronte delle richieste di dimissioni della minoranza che sono dunque destinate a cadere nel vuoto.