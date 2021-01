Alla scoperta dei più bei palazzi di Parma: dalle 18 segui qui la diretta

Il volume sui Palazzi di Parma edito dalla Gazzetta ha riscosso un successo straordinario nelle edicole di Parma e provincia: per chi non fosse riuscito a trovarlo, sono in arrivo in questi giorni i nuovi rifornimenti del volume.

Intanto oggi pomeriggio andremo alla scoperta del libro (in vendita a 15 euro più il prezzo del quotidiano) con una diretta (ore 18) sul profilo facebook della Gazzetta di Parma. Sabrina Schianchi, responsabile marketing della Gazzetta, condurrà la diretta con 4 ospiti per svelare alcuni segreti delle dimore storiche. Interverranno il professor Carlo Mambriani, autore principale del volume, lo storico dell'arte e co-autore Alessandro Malinverni, il giornalista della Gazzetta Aldo Tagliaferro che ha ideato il progetto e il capo delegazione del FAI Giovanni Fracasso.

