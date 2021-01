Avevano rapinato un ragazzo minacciandolo con una bottiglia rotta: denunciati in due, manca il terzo complice

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato un 28enne e un 24enne, per rapina.

Il 10 dicembre, in via Monte Corno, i due con un’altra persona rimasta finora non identificata, hanno rapinato un ragazzo che aveva appena prelevato una somma di denaro allo sportello ATM della banca popolare dell’Emilia Romagna..

Lo avevano avvicinavano con il pretesto di una sigaretta ma immediatamente lo avevano bloccato e minacciato con una bottiglia di vetro rotta, facendosi consegnare il portafoglio con all’interno la somma di 400 euro.

Grazie alle riprese video delle telecamere di sorveglianza della zona ed al controllo del territorio, i carabinieri sono risaliti ad uno dei colpevoli, che ha fornito piena collaborazione per identificare uno degli altri due autori. Sono in corso le indagini per individuare il terzo complice ancora sconosciuto.