«Palazzi di Parma»: subito esaurito, ma da sabato torna in edicola con la Gazzetta

Sabato prossimo il volume «Palazzi di Parma» tornerà in edicola con la Gazzetta a 15 euro più il prezzo del quotidiano.

A causa del successo straordinario dell'iniziativa - che aveva visto andare esaurite in pochissimi giorni tutte le copie distribuite a partire dal 13 gennaio - le edicole sono rimaste sfornite per alcuni giorni. Da sabato 23 la ristampa del volume di Carlo Mambriani che racconta la storia di 36 dimore storiche della città sarà nuovamente disponibile. Il suggerimento è quello di prenotare il volume al proprio edicolante in modo da garantirsi una copia.

«Palazzi di Parma» raccoglie gli articoli pubblicati nei mesi scorsi settimanalmente sulla Gazzetta ma arricchiti con foto inedite (anche dall'alto), saggi introduttivi, bibliografia e mappe che raccontano l'evoluzione del centro storico di Parma e delle sue bellezze.