Trova di nuovo il suo stalker nei pressi di casa: denunciato 24enne

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Centro sono intervenuti in soccorso di una 35enne residente in città che uscendo di casa ha notato un’auto parcheggiata, con a bordo un 24enne nigeriano che aveva già denunciato per stalking.

I militari, immediatamente giunti sul posto, hanno individuato l'uomo, residente a Parma che da ottobre 2020 pone in atto comportamenti tali da generare nella donna stati di ansia e di paura. E' stato denunciato per atti persecutori.

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno invece denunciato per furto un 22enne magrebino. La notte del 9 gennaio dopo essersi introdotto nel garage di un 52enne e se n'è andato con una costosa e-bike. I militari, dopo aver visionato i video di sorveglianza di alcuni negozi della zona e riconoscendo l’autore, già gravato da precedenti, lo hanno denunciato per furto.

Sempre i militari della Stazione hanno denunciato per truffa un 22enne che dopo aver pubblicato su un sito on line la vendita di moto d’epoca, con artifizi e raggiri ha indotto un 49enne ad accreditare tramite bonifico bancario la somma di 500 euro come caparra per l’acquisto dei mezzi, non onorando però la vendita.