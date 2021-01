Sorpreso con quasi 300 euro di merce trafugata dall'Esselunga

Sono da poco passate le 11 di mercoledì 20 quando la sala operativa della Questura di Parma riceve la segnalazione, da parte della vigilanza privata dell’Esselunga di Via Emilia Est, del controllo di un uomo colto nell’atto di trafugare merce non pagata dall’esercizio commerciale.

L’uomo infatti era stato notato dalle telecamere interne della videosorveglianza in atteggiamento sospetto mentre si guardava intorno nei pressi delle corsie riservate alle apparecchiature elettroniche. Pensando di non essere stato notato, l’uomo nascondeva cinque confezioni di auricolari wireless, dirigendosi poi alle casse automatiche e presentando per l'acquisto solo due lattine di birra.

La sorveglianza dell’ipermercato provvedeva tuttavia immediatamente a contattare le forze dell’ordine ed a sottoporre a controllo l’uomo, il quale restituiva la merce trafugata, non danneggiata e rivendibile. Giunto sul posto il personale della polizia di Stato procedeva ad identificare l’uomo per un pluripregiudicato, noto agli uffici per reati analoghi e ad accompagnarlo per la redazione degli atti a suo carico in Questura.

Qui l’uomo, oltre ad essere deferito per il reato di furto aggravato, è stato sottoposto ad opera di personale della Divisione Anticrimine al procedimento relativo alla misura di prevenzione del divieto di ritorno in Parma. All'uomo è stato ordinato di allontanarsi e non fare ritorno nella nostra città per tre anni.