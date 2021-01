A Calestano, in un ‘azienda attiva nel commercio lattiero intestata ad un 50enne del luogo, il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Parma ha sequestrato per irregolare etichettatura 800 punte di parmigiano reggiano D.O.P. per complessivi 600 kg e più di 1200 etichette riportanti l’indicazione non ammessa di caseificio di montagna.

I prodotti, del valore complessivo di oltre 10 mila euro, sono stati affidati in custodia al legale rappresentante della ditta.