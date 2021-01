Consiglio comunale: commemorati Davide Fratta e Rocco Caccavari

Il consiglio comunale di oggi si è aperto con le commemorazioni di Rocco Caccavari e Davide Fratta, entrambi a lungo consiglieri comunali rispettivamente per il Pci e per la Dc.

In seguito si è parlato della situazione COVID nel carcere di Parma grazie a un’interrogazione della consigliera Daria Jacopozzi. L’assessore Rossi ha annunciato che non ci sono state fin qui particolari criticità : solo 5 i detenuti trovati positivi e tutti guariti senza problemi. Inoltre è stata esclusa l’ipotesi preoccupante della destinazione del nuovo padiglione a reparto per detenuti ammalati di COVID. Grave invece la situazione dei malati: sono ben 100 i detenuti di via Burla in attesa di ricovero nel reparto ospedaliero e nella sezione disabili e questo crea difficoltà all’organizzazione della sorveglianza. Nessun caso COVID, infine, risultata fra gli agenti di polizia penitenziaria.