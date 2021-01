Covid, a Parma sono più di 15 mila i vaccinati

Nella giornata del 22 gennaio a Parma e provincia sono state vaccinate contro il Coronavirus 118 persone, tutte prime dosi, in 2 Centri residenziali anziani (Peracchi di Fontanellato e Villa San Bernardo di Parma); nella giornata del 23 gennaio, le persone vaccinate, tutte prime dosi, sono state 100, in 2 Centri residenziali anziani (Villa Matilde di Felino e casa di riposo di Ramiola); infine, nella giornata del 24 gennaio, i vaccinati sono stati 191, tutte prime dosi, in 3 Centri residenziali anziani (Pavesi Borsi di Noceto, Val Parma di Langhirano e Villa Pigorini di Traversetolo).

Dall'inizio della campagna vaccinale, a fine giornata del 24 gennaio, il totale delle vaccinazioni somministrate a Parma e provincia è pari a 15.750, di cui 15.592 prime dosi e 158 seconde dosi.