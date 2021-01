Felino, arrestato un cinquantenne che maltrattava la convivente

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Parma nei confronti di un 50 enne. A febbraio 2020 aveva sottoposto a maltrattamenti psicofisici la convivente. L’indagine trae origine da una confidenza ricevuta da un’agente della polizia locale del Comune di Felino, da parte di un’amica della maltrattata, preoccupata delle violenze subite. I maltrattamenti fisici perduravano da almeno 10 mesi consistenti in minacce di morte, violenze e continue vessazioni da parte del convivente della donna. Il giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere dell’indagato.

