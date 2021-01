"Setacciato" il Parco Ducale: arrestato spacciatore con diverse dosi e sequestrati altri 50 grammi di hashish

Continuano i controlli in chiave anti-spaccio da parte della Compagnia carabinieri di Parma.

Ieri, all’interno del Parco Ducale, le pattuglie delle Stazioni di Parma Oltretorrente, supportate dalle Squadre Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” hanno identificato diversi giovani che abitualmente frequentano l’area verde, sostando sulle panchine nascoste tra gli alberi.

Al termine dei controlli sono stati recuperati 50 grammi di hashish.

Un 21enne di origine nigeriana, con diversi precedenti, è stato tratto in arrestato: aveva circa 50 grammi di stupefacente suddiviso in involucri e della somma di 280 euro in contanti provento dell’illegale attività.

I controlli straordinari, all’interno del parco, organizzati dall’inizio della scorsa settimana, hanno al momento consentito di arrestare 2 persone, denunciarne 7 nonché segnalarne oltre una decina quali assuntori alla Prefettura. Sono stati sequestrati oltre 160 grammi di sostanza stupefacente di vario genere.

Sono stati invece denunciati, dalla Stazione di Parma Centro sempre con i militari del 5° Reggimento “Emilia Romagna”, nei controlli nei pressi del Duc tre cittadini tunisini: uno trovato con oltre 15 grammi di hashish e gli altri per resistenza: hanno tentato di fuggire al controllo divincolandosi.