La «pietra di inciampo» per lo studente morto ad Auschwitz: la diretta dal Romagnosi

12 Tv Parma oggi ricorderà la giornata della Memoria con una trasmissione speciale in diretta a partire dalle 11,15 dal liceo classico Giandomenico Romagnosi. Qui, alla presenza della autorità e di alcuni studenti in rappresentanza delle scuole di Parma, sarà posizionata una «pietra di inciampo» in ricordo di Giorgio Nullo Foà, giovanissimo ebreo parmigiano morto ad Auschwitz nel 1944.

La trasmissione sarà disponibile, oltre che sul canale televisivo, anche sul nostro sito e su quello di 12 Tv Parma per permettere alle scuole di Parma e provincia di seguire l’evento in classe.

Dopo la cerimonia dal Romagnosi sarà trasmesso il documentario «Parma ebraica e il territorio», video realizzato dalla comunità ebraica della nostra città con la produzione di Parma OperArt proprio in occasione delle celebrazioni 2021 della Giornata della Memoria.