Permessi Ztl e parcheggi "righe blu" prorogati al 28 febbraio - Come rinnovarli

L’Amministrazione Comunale ha prorogato al 28 febbraio la scadenza dei permessi per l’accesso alle Ztl e per il parcheggio nelle righe blù. E’ possibile rinnovare i tagliandi con l’App “Tap&Park”. Chi ancora non avesse rinnovato il permesso può farlo pagando l’onere di emissione di 10 euro, senza recarsi agli sportelli di Infomobility, attraverso una delle seguenti modalità:

1. Online con carta di credito scaricando l’app Tap&Park per smartphone oppure dal sito www.parmaimobility.it.

In entrambi i casi si potrà accedere con le credenziali che già vengono utilizzate oppure seguire le istruzioni per il recupero dell’account cliccando su “Registrati”. Il sistema consente l’emissione della fattura e il rinnovo sarà immediatamente attivo.

2. Con il bollettino postale precompilato che è stato spedito a casa insieme alla lettera cartacea. Non è ammesso l’uso di bollettini diversi.

3. Con bonifico bancario a favore di Infomobility S.p.A. specificando il codice (differente per ogni utente) che è stato indicato nella lettera o nell’e-mail. Chi ancora non fosse in possesso del codice per fare il bonifico bancario può riceverlo inviando una e-mail a imobility@infomobility.pr.it.

Solo per oggettive necessità o urgenze è possibile, previo appuntamento telefonico, rivolgersi agli sportelli di Infomobility.

Per sapere se il permesso è stato effettivamente rinnovato bisogna accedere all’area riservata da www.parmaimobility.it ("Servizi Online") oppure cliccare su “i miei permessi” della app Tap&Park, verificando la nuova scadenza al 31.12.2021.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.infomobility.pr.it o telefonare al numero verde 800.238.630 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.