Modifiche alla viabilità in strada Langhirano per lavori nel tratto compreso tra le rotatorie con via Gassman e via Sordi

Modifiche alla viabilità in strada Langhirano, nel tratto compreso tra le rotatorie con via Gassman e via Sordi, da lunedì 1 febbraio, per interventi di completamento delle opere di urbanizzazione del comparto BF13 ed il risanamento della carreggiata stradale.

Da lunedì 01/02/2021 a venerdì 20/03/2021 sono previsti restringimenti di carreggiata, istituzione di divieti di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h e divieto di transito pedonale e ciclopedonale, nell’area ricompresa dalle seguenti vie: strada Langhirano, via Gassman, via Manfredi,e via Sordi, per i tratti di viabilità di volta in volta interessati dai lavori.

Il cantiere verrà attuato per fasi, secondo lo schema seguente.

Fase 1. Da lunedì 01/02/2021 a lunedì 15/02/2021 è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h, con contestuale istituzione di restringimenti di carreggiata pari ad una corsia di marcia, in Strada Langhirano, nel tratto compreso tra le rotatorie (escluse) con via Gassman e via Sordi.

Il traffico proveniente da sud, diretto a Parma, verrà deviato sul seguente percorso: via Sordi, via Manfredi, via Gasman e via Langhirano, direzione nord.

Fase 2, Da martedì 16/02/2021 a sabato 20/03/2021 sono previsti restringimenti di carreggiata, con contestuale istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e movieri negli orari di maggior traffico nelle seguenti rotatorie:

· rotatoria posta tra strada Langhirano e via Gassman;

· rotatoria posta tra strada Langhirano e via Sordi.

Il consiglio per gli automobilisti è quello di utilizzare itinerari alternativi, quali strada Martinella e strada Montanara.