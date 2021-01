Fonti del Ministero della Salute: "L'Emilia Romagna in zona gialla". Da domenica riaprono bar e ristoranti ma solo a pranzo. Si può uscire dal Comune ma bisogna restare in regione

L'Emilia Romagna da domenica sarà in zona gialla. E’ quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla».

A partire da domenica dunque potranno riaprire bar e ristoranti ma soltanto a pranzo mentre sarà possibile uscire dal proprio Comune di residenza anche se si dovrà restare nella regione.

«La situazione è migliorata. Incidenza e Rt in lieve calo ci dicono che la tendenza in questo momento è positiva. Ma l’incidenza è tuttavia ancora elevata e resto alto il numero dei morti. Quindi le misure prese hanno funzionato anche se si fatica ad abbattere molto l’incidenza di nuovi casi, in un quadro in cui il virus in Ue circola molto e ci sono varie varianti». Lo ha detto l’epidemiologo Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero della Salute.