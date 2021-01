«Adolescenti tra frigo e divano». Seminari-salvagente per genitori

Sana alimentazione, attività sportiva e benessere: quanto sono importanti in adolescenza? E come possono, genitori ed educatori, entrare in sintonia con questo universo spesso complicato e difficile?

Per rispondere a queste e a molte altre domande sul grande mondo dei più giovani, le associazioni Famiglia Più e Maendeleo Italia organizzano i seminari «Adolescenti tra frigo e divano», riprendendo così gli incontri sospesi lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria.

Gli appuntamenti online sono realizzati in collaborazione con lo Spazio Giovani della Biblioteca Civica di Parma, nell’ambito del progetto «Valorizzazione delle raccolte librarie della Biblioteca Civica dell’Ospedale Vecchio e delle raccolte audiovisive del Centro Cinema Lino Ventura», con il patrocinio del Comune di Parma.

I webinar, in programma tra gennaio e febbraio, sono rivolti a genitori, educatori, insegnanti e istruttori sportivi, per proporre riflessioni su abitudini e comportamenti della fascia più giovane della popolazione, con uno sguardo ai cambiamenti derivati dalla situazione di emergenza sanitaria che ha stravolto la quotidianità scolastica e dello sport giovanile, oltre alle abitudini e alle relazioni.

I webinar saranno tre e si svolgeranno sulla piattaforma Zoom. Il primo appuntamento online è stato giovedì, alle 20.45, con il Dottor Federico Cioni, medico Nutrizionista; seguirà il seminario in programma giovedì 4 febbraio, sempre alle ore 20.45, in cui ci saranno gli interventi delle dottoresse Silvia Levati e Micaela Fusi, psicologhe dell’Associazione Famiglia Più.

L’ultimo webinar sarà, invece, Giovedì 11 febbraio, sempre alle ore 20.45, con la presentazione del libro «Ero una figlia del vento. Tracce e racconti sull’educare e sullo sport giovanile», in compagnia dell’autrice Rosangela Soncini.

Per informazioni e iscrizione ai webinar, consultare le pagine Facebook delle associazioni Famiglia Più e Maendeleo Italia, oppure contattare: segreteria@famigliapiu.it, maendeleoitalia@gmail.com, spaziogiovani.civica@gmail.com