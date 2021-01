Domenica con allerta meteo gialla per piene, frane e neve

Allerta meteo di Arpae che prevede zona gialla, nella giornata di domani, domenica, anche per il Parmense, sia per le piene dei fiumi, sia per frane, sia per vento e neve.

Per la giornata di domani 31 gennaio sono infatti previste sull'intera regione piogge sparse da deboli a moderate, localmente anche a carattere di rovescio, in particolare sui rilievi. Sull'Appennino centro occidentale si prevedono anche deboli nevicate con quota neve oscillante fra 700 e 800 m. Gli accumuli nevosi al suolo potranno superare il valore di 15 cm sulla collina occidentale. Inoltre nella prima parte della giornata, residui rinforzi di vento con raffiche di intensità pari o superiori a 62-74 km/h, interesseranno ancora le zone del crinale appenninico, in progressiva attenuazione nel corso della giornata.