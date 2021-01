Per fuggire al controllo aggredisce i carabinieri: arrestato nei pressi del parco Ferrari

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parm hanno arrestato, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un 26enne di origini nigeriane, in Italia senza fissa dimora e gravato da precedenti. Fermato per un controllo nelle vicinanze di parco Ferrari, per fuggire ha aggredito con grande violenza i militari.

Durante la colluttazione i carabinieri intervenuti hanno riportato diverse contusioni a braccia e gambe, giudicate guaribili in 5 giorni.

Con non poca fatica, anche per la veemente resistenza del giovane, è stato infine immobilizzato e fatto salire in auto. L’uomo è trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’interno del Parco Ducale, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno invece denunciato e segnalato alla Prefettura un 30enne albanese, in Italia senza fissa dimora.

L'uomo è stato trovato con addosso arnesi atti allo scasso e pochi grammi di hashish. Sempre durante il controllo è stato identificato un 20enne cittadino nigeriano, anche lui senza fissa dimora e trovato in possesso di una lama: è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.