Nel circolo privato a bere e mangiare: fuggi fuggi all'arrivo degli agenti. Due persone multate in centro

In questo ultimo weekend di zona arancione, oltre 14 equipaggi di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale hanno partecipato ai controlli disposti dal Questore per vigilare sul rispetto della normativa per il contenimento dell’epidemia da Covid 19.

L’intero servizio ha portato all’identificazione di 120 persone e al controllo di 37 esercizi commerciali.

Grazie a una segnalazione ricevuta sia alla centrale 113 che a quella della polizia locale, è stato chiuso un circolo . All'arrivo degli agenti c'è stato il fuggi fuggi di persone che stavano consumando cibo e bevande. Il circolo - che comunque come da normativa vigente sarebbe dovuto rimanere chiuso - è stato sanzionato e ne è stata disposta la chiusura temporanea.

Nel corso del pomeriggio, in centro, sono stati invece sanzionati due cittadini provenienti rispettivamente uno da un’altra regione ed uno da un altro comune, entrambi senza motivazione valida per essere a Parma.