Tizzano, aveva realizzato un deposito abusivo di rifiuti: multato

Proseguono i controlli in tutta la provincia da parte dei carabinieri forestali del Gruppo di Parma sempre attenti nel monitorare, prevenire e contrastare violazioni nell’ambito dei loro specifici settori di competenza a difesa della legalità.

A Fornovo Taro, la settimana passata, i carabinieri della stazione Forestale di Solignano hanno sanzionato amministrativamente una ditta del luogo operante nel settore del calcestruzzo, per illecito utilizzo del demanio idrico regionale, in quanto, al momento, priva della prevista concessione.

A Tizzano Val Parma, lo scorso 30 gennaio, i carabinieri della stazione Forestale di Corniglio hanno proceduto ad elevare varie sanzioni amministrative nei confronti di un soggetto del posto, il quale, su un terreno di proprietà, aveva realizzato un deposito abusivo di rifiuti, in particolare pneumatici e parti di autovetture in stato di abbandono.

