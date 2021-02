Uno aggredisce i controllori sul bus e l'altro i carabinieri: denunciati

Servizio di controllo che ha visto impegnate oltre 70 pattuglie di carabinieri, sia nel capoluogo che nel resto del territorio della provincia, con circa 150 militari impiegati.

Complessivamente, sono state controllate circa 430 persone e fermati 250 veicoli, effettuati numerosi controlli con etilometro ed elevate 2 contravvenzioni al Codice della strada.

Non sono mancati interventi e denunce, in particolare a Parma.

La Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente ha denunciato un 23enne gambiano che durante un controllo in strada è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish. Contemporaneamente un’altra pattuglia, in un parco, ha sorpreso un 22enne che aveva con sè alcune dosi della stessa sostanza stupefacente. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura.

I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio, su richiesta dei controllori della Tep, sono intervenuti per bloccare un 40enne straniero che a bordo di un bus si era rifiutato di fornire le proprie generalità, aveva insultato gli accertatori e aveva provato a fuggire. L’uomo è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire generalità.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente ha proceduto nei confronti di un 25enne straniero che per sottrarsi al controllo, prima ha tentato di fuggire e poi, una volta raggiunto, ha aggredito i militari. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La stazione di San Pancrazio ha inoltre segnalato un giovane, responsabile del furto di numerosi capi d’abbigliamento in una comunità terapeutica della città.