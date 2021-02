CrowdForLife: più di 35mila euro per San Francesco del Prato

Oltre 35 mila euro per il recupero degli affreschi dell’abside di San Francesco del Prato. È questa la cifra raccolta grazie alle donazioni effettuate su CrowdForLife, il portale di crowdfunding di Crédit Agricole Italia. Un grande traguardo per il progetto lanciato dalla Diocesi di Parma in sinergia con Crédit Agricole Italia e Fondazione Cariparma, partner della campagna di crowdfunding, che ha donato 15 mila euro (il 50% dell’importo obiettivo della campagna, fissato a 30mila euro). San Francesco continua dunque a raccontare la sua storia di rinascita collettiva.



Durante i lavori, che dal 2019 non si sono praticamente mai fermati e che hanno come obiettivo quello di restituire la Chiesa alla città il prossimo 2 maggio, sono affiorati frammenti di dipinti ottimamente conservati nella zona dell’abside. Da qui la volontà di avviare su CrowdForLife una raccolta fondi per contribuire al recupero di quegli affreschi straordinari. Nello specifico, i fondi raccolti grazie ai soggetti coinvolti e alla generosità dei donatori coprono l’opera di restauro che ha ridonato splendore al Cristo della chiave di volta della chiesa. Un passo fondamentale per il recupero dell’abside in tutta la sua bellezza. CrowdForLife nasce come punto di incontro tra enti e associazioni no profit in cerca di fondi per realizzare le proprie idee con finalità sociale e chiunque aspira a sostenere direttamente i loro progetti, anche con un piccolo contributo. Il portale segue la vocazione di prossimità e vicinanza al territorio di Crédit Agricole Italia, che ha scelto il crowdfunding come nuovo strumento capace di generare valore attraverso il sostegno a piccoli e grandi progetti.

Il portale permette sia di avviare raccolte in modalità Keep It All, meccanismo per cui le donazioni vengono erogate a favore del progetto indipendentemente dal raggiungimento dell’obiettivo di raccolta, che di partecipare ad iniziative tematiche in cui vengono premiate le proposte più innovative.