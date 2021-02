Denunce per droga, truffa e furto a Parma, San Secondo e Fidenza

A Parma, la stazione dei carabinieri di Parma Oltretorrente ha denunciato un 40enne, di nazionalità filippina, in quanto, a seguito di controllo in strada, in possesso di 2 grammi di shaboo, alcune dosi di hashish e marijuana, nonché un proiettile per pistola illegalmente detenuto. Contemporaneamente un’altra pattuglia, ha controllato un giovane italiano che aveva qualche dose di cocaina. Il giovane veniva segnalato ai competenti uffici della Prefettura.

- Sempre a Parma, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato due persone per illecito porto di oggetti atti ad offendere. I due uomini, a seguito di controllo in strada, in diversi contesti, venivano trovati in possesso di armi da taglio.

- A San Secondo Parmense, la stazione dei carabinieri, ha denunciato 2 persone per concorso truffa. I due uomini, già con precedenti di polizia, fingendosi agenti assicurativi si erano fatti accreditare da una persona residente a San Secondo, una somma di denaro per la copertura assicurativa di un ciclomotore che, evidentemente, non veniva effettuata.

- A Fidenza, i militari della locale compagnia Carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un italiano di 36 anni. L’uomo, nei giorni scorsi, nei pressi di un centro commerciale del luogo, aveva rubato una bicicletta elettrica lì posteggiata dal proprietario.



