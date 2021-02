Al Parma Retail i due nuovi ingressi "Porta Ducale" e "Porta Emilia"

Due ingressi nuovi, riqualificati e brandizzati che rievocano la storia di Parma e del suo territorio: “Porta Ducale”, l'ingresso rivolto ad ovest che guarda la città di Parma, e “Porta Emilia”, che si affaccia al territorio ad est del capoluogo.

I nuovi varchi di accesso a Parma Retail richiamano i colori della città, su progetto dell’architetto Andrea Puccioni di Sake Studio.

Sulle pareti che fiancheggiano gli accessi a Parma Retail sono stati installati i nuovi nomi realizzati in lamiera forata, un materiale leggero e sagomato, quasi trasparente, in continuità con l’architettura moderna del Centro Commerciale.

Nel 2020, nonostante la crisi pandemica corrente, Parma Retail ha superato la soglia dei 3 milioni di visitatori annui.

Nel corso dell’anno passato diverse catene hanno aperto propri punti vendita a Parma Retail: la catena tedesca “Tedi” che ha aperto uno store di 800 mq, “Camomilla Italia” che ha inaugurato un outlet di 250 m2, “Pompea” che ha aperto un punto vendita di 150 m2, il brand dell’abbigliamento sportivo “Erreà Play Factory Store ” che ha aperto un outlet store di 270 mq, “Cisalfa Sport” che ha aperto un punto vendita di 1.000 mq, “Game City” cha ha inaugurato una Sala VLT da 450 m2, “C&C” che ha aperto un negozio per la rivendita di cialde ed infusi, “Italpizza” che ha aperto il primo negozio in Italia per la vendita di pizza surgelata e “SmartèFood” che ha aperto un ristorante di 500 m2.