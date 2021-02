Lunedì sciopero di 4 ore del trasporto pubblico

Lunedì prossimo, 8 febbraio, sarà anche a Parma il giorno dello sciopero dei lavoratori del trasporto locale, che incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 17 alle 21 (o nelle ultime 4 ore del turno, fatta salva la presenza del personale indispensabile a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio nelle fasce garantite dagli accordi vigenti).

La mobilitazione è stata proclamata unitariamente dai sindacati di categoria FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL ed UGL, a sostegno della vertenza per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, scaduto nel 2017, su cui le associazioni di categoria hanno interrotto il confronto, ma anche per chiedere una riforma organica del comparto in grado di offrire un servizio efficiente e sostenibile, che eviti sprechi di risorse finanziarie, contrastando la frammentazione aziendale.

"La domanda di mobilità è profondamente cambiata - ricordano i segretari di categoria territoriali -, anche in relazione al cambiamento dell'utenza: pensiamo solo all'incremento esponenziale dello smart working in ques'ultimo anno di emergenza pandemica e alle problematiche sanitarie connesse al trasporto in particolari fasce orarie legate alla mobilità scolastica e dei lavoratori. Non possiamo più rimandare un ripensamento più complessivo del trasporto pubblico, che si adatti alle mutate esigenze delle persone, ricalibrando i servizi e le norme che li regolano".