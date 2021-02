Da mezzzanotte allerta gialla per temporali (e vento forte) in collina

Allerta arancione per vento forte - dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - sulle montagne della Romagna, del Bolognese, del Modenese e del Reggiano. A emetterla sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale che ravvisano, sempre per vento forte, un'allerta di colore giallo sulle colline dalla Romagna sino al Piacentino e un'allerta gialla, nelle stesse aree, per temporali.

Nella giornata di domani, viene spiegato nel provvedimento, "si prevedono venti di burrasca sulle aree appenniniche centro-orientali. In serata, a seguito della formazione di un minimo barico sul Golfo di Genova l'aumento dell'instabilità atmosferica e l'intensificazione di correnti meridionali umide determineranno sui rilievi occidentali lo sviluppo di fenomeni convettivi a carattere temporalesco, e un aumento della ventilazione. Nelle zone montane interessate dalle precipitazioni e dalla parziale fusione della neve presente sul suolo, saranno possibili occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili".