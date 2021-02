In 16 (e oltre l'orario del coprifuoco) a mangiare e bere in un locale del centro: multe e chiusura per 5 giorni

I vicini hanno chiamato più volte il 113, e quando i poliziotti alle 22.20 sono arrivati in un locale del centro hanno trovato all'interno 16 persone, alcune delle quali stavano bevendo e mangiando. E' scattata la chiusura del locale per cinque giorni, ma sono anche arrivate sedici multe "personali" per la violazione della normativa anti-contagio.

Oltre a questo, il dispositivo di controlli mirati deciso dal questore ha visto impiegate ieri circa venti pattuglie tra polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

E' stato sottoposto a controllo un numero complessivo di 123 persone, e oltre alle 16 nel circolo, è stata elevata un'altra multa.