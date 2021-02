Controlli anti-Covid: locali promossi, ma centro molto affollato. E multa per 5 arrivati da fuori regione

Anche ieri pattuglie interforze hanno eseguito controlli per verificare il rispetto dalla normativa anti-covid.

Tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale sono stati impiegati oltre 20 equipaggi.

L’intero servizio dedicato alla vigilanza sul rispetto delle normative vigenti ha portato all’identificazione di 147 persone e al controllo di 46 esercizi commerciali.

I locali sono stati trovati tutti rispettosi della normativa vigente, ma ciò che si è registrato, in particolare nel pomeriggio di ieri nel centro cittadino, è stato l’afflusso di moltissime persone.

Durante i controlli sono state sanzionate 5 persone arrivate da altre regioni senza alcun giustificato motivo.

Sempre nel centro città intorno alle 19 sono giunte diverse segnalazioni per la presenza di alcuni ragazzi intenti nello spintonarsi a vicenda.

Grazie alla presenza di numerose pattuglie vi è stato un intervento immediato, nei pressi della Pilotta, dove si è registrato un fuggi fuggi di circa 10 persone.

Tra queste persone gli Agenti della Polizia di Stato hanno individuato 3 ragazzi che si stavano picchiando, due si sono dati alla fuga, così come il terzo, che tuttavia, dopo un breve inseguimento è stato fermato, identificato e verrà denunciato per rissa. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire meglio l'accaduto e per identificare gli altri partecipanti.

I servizi programmati per la prevenzione e la repressione proseguiranno nelle prossime giornate.