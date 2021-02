Spaccio, coprifuoco violato e porto di armi improprie: denunce a Parma e Fidenza

Ieri a Parma, li carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino gambiano di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga. L'uomo era stato trovato in possesso di alcune decine di grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare permetteva, inoltre, di rinvenire e sequestrare alcuni farmaci ricompresi tra quelli inseriti nelle tabelle ministeriali dei stupefacenti.

Sempre a Parma, militari della sezione Radiomobile, durante la notte, hanno controllato tre stranieri, trovati fuori dalla propria abitazione, in violazione del coprifuoco. I fermati sono stati segnalati ai competenti uffici della Prefettura in quanto trovati in possesso di alcune dosi di marijuana. Contestualmente sono stati sanzionati per mancato rispetto della normativa anti covid-19.

A Fidenza i carabinieri hanno deferito un 42enne, di origini campane, ma residente in provincia, per porto ingiustificato di arnesi atti a offendere.