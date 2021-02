In corso anche nel Parmense le ricerche del 23enne Stefano Barilli

Sono estese anche a Parma e al Parmense, per evidente vicinanze territoriale, le ricerche di un 23enne di Piacenza, Stefano Barilli, di cui non si hanno più notizie da più di 24 ore.

La Prefettura di Piacenza, ha fatto scattare il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia in questura. Barilli era rientrato a casa regolarmente domenica sera, ma da ieri mattina si sono perse le sue tracce e il telefono risulta spento. Chiunque avesse sue notizie o lo vedesse è invitato a contattare subito le forze dell’ordine.

Stasera sarà lanciato un appello nel corso della puntata su Rai Tre di “Chi l’ha visto?”. Al momento della scomparsa il ragazzo indossava pantaloni neri, un lupetto nero, scarpe da ginnastica grigie.