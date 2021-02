Mercoledì con allerta gialla per vento, possibili rovesci e ingrossamento dei corsi d'acqua

Allerta arancione per piene dei fiumi per le province di Parma, RE, MO, BO, RA; per vento per le province di Parma, RE, MO, BO, RA, FC, RN. Allerta gialla per piene dei fiumi per le province di PC, PR, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori e temporali per le province di PC, Parma, RE, MO, BO; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN



Nelle prima parte della giornata di domani 10 febbraio si prevedono sulle aree appenniniche centro-occidentali condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di moderata e forte intensità. Successivamente anche il resto del territorio sarà interessato da precipitazioni deboli e irregolari, che sulle aree appenniniche orientali potranno essere a carattere di rovescio o di temporale. Nel corso della giornata si prevede anche un'intensificazione della ventilazione (valori compresi tra 62 e 88 km/h) sulle aree appenniniche. I fenomeni saranno in esaurimento nelle ore serali.

Il livello del mare previsto potrebbe raggiungere il valore soglia nella mattinata, determinando localizzati fenomeni di inondazione della spiaggia soprattutto sulla costa ferrarese.

maltempo

allerta meteo