Pizzarotti: "A governo insediato chiederò subito incontro per la fermata dell'Alta Velocità"

"Una volta insediatosi il governo Draghi, scriverò al nuovo Ministero delle Infrastrutture richiedendo un incontro per ridiscutere la realizzazione di una fermata Alta Velocità in zona Fiere". Lo annuncia il sindaco Federico Pizzarotti.

"Avevamo avviato - dice - un dialogo con il precedente Ministro De Micheli, il quale si era fatto garante di uno studio di fattibilità per la realizzazione della fermata. Poi, però, si è messa in mezzo la pandemia e si è aperta la crisi di governo. #Parma, quindi, aspetta ancora uno studio di fattibilità del progetto: non ci scordiamo degli impegni presi.

Quando ci sarà il nuovo Ministro, chiederemo un incontro formale presso il Mit anche per discutere di una modifica della viabilità in uscita dal casello di Parma centro e in ingresso alle Fiere, su strada Baganzola.

Riteniamo che nuove fermate dell’Alta Velocità e una migliore viabilità in uscita dal casello autostradale siano pienamente nelle possibilità di Parma. Entrambi i progetti faranno bene allo sviluppo sia della città che dell’Emilia".