Superbonus: dal 16 consulenza gratuita ai nostri abbonati

Si rafforza la collaborazione tra la Gazzetta e Confedilizia Parma.

Gli esperti dell'associazione da anni rispondono alle domande dei lettori nell'inserto Economia del lunedì nella rubrica «La parola all'esperto» e partecipano dal mese scorso anche alla versione televisiva della rubrica il mercoledì sera su 12 Tv Parma.

Di fronte all'enorme interesse suscitato dal Superbonus edilizio, la Gazzetta e Confedilizia intendono ora offrire un nuovo servizio gratuito agli abbonati del quotidiano: lo Sportello Superbonus attivo dalla prossima settimana il martedì dalle 10 alle 12.

Gli esperti dell'associazione offriranno consulenza gratuitamente agli abbonati della Gazzetta (che si dovranno presentare muniti della tessera del Club degli abbonati) su tutte le tematiche relative al Superbonus 110%.

L'appuntamento sarà il martedì dalle 10 alle 12 nella sede dell'associazione in Strada Nuova 2 previo appuntamento da fissare telefonando ogni giovedì precedente dalle 15 alle 17 al 371/4355758; il tempo a disposizione per ciascun utente sarà di circa 20 minuti. Sostanzialmente sei persone ogni martedì.

Domani, dunque, dalle 15 alle 17 prenotazioni aperte per il primo appuntamento di martedì.

Ecco il calendario: martedì 16 febbraio: due ore con il tecnico e il termotecnico insieme; martedì 23 febbraio: un'ora con il legale, un'ora con il tecnico ed il termotecnico; martedì 2 marzo: 2 ore con il tecnico e il termotecnico insieme; martedì 9 marzo: un'ora con il legale e un'ora con il tecnico ed il termotecnico; martedì 16 marzo: un'ora con il legale, un'ora con il tecnico ed il termotecnico.

Il team di consulenti è composto dagli avvocati Daniela Barigazzi, Carlo Alberto Del Chicca e Antonella Maestri; i tecnici/termotecnici sono i geometri Stefano Rolli e Antonio Cantoni e gli ingegneri Alessandro Zucchi, Cecilia Fumi e Davide Anelli. r.c.



superbonus