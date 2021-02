Uno per strada col coltello in tasca, l'altro al parco con un cutter: due denunciati

Ieri i Carabinieri della Stazione Parma Centro hanno denunciato un 37enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, per detenzione di oggetti atti ad offendere. Fermato per un controllo in Via San Leonardo, nelle tasche aveva un coltello con lama di oltre 10 cm. E anche 2 grammi di hashish: è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura.

La pattuglia di Parma Oltretorrente, all’interno del Parco Ducale, ha invece denunciato un 33enne gambiano, in Italia senza fissa dimora trovato in possesso di un cutter.