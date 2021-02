Auto finisce in un fosso a Baccanelli: due ventenni all'ospedale, uno è grave

Ieri sera verso le 23,30 un'auto è finita in un fosso che costeggia via La Spezia in località Baccanelli per motivi ancora in via di accertamento da parte della polizia locale. All'interno del mezzo c'erano due ventenni che sono stati soccorsi dal personale del 118, coadiuvato dai vigili del fuoco, e portati immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma. Uno dei due è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita mentre l'altro è in condizioni di media gravità.

