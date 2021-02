Albanese espulso era rientrato in Italia: arrestato

Una pattuglia dellasquadra Volanti ha visto vicino a barriera Bixio un giovane straniero che con insistenza tentava di vendere merce ad un cittadino. Il personale decideva pertanto di controllarlo in questura. M.M., cittadino senegalese classe ‘77, aveva il permesso di soggiorno scaduto e nei suoi confronti, oltre alla denuncia per resistenza a P.U. e per rifiuto di fornire le proprie generalità venivano avviate le pratiche amministrative legate all’espulsione.

In un'altra circostanza la polizia ha arrestato X.M., cittadino albanese classe 1992, già destinatario di rimpatrio coatto nell’aprile del 2019.

L’uomo, rintracciato dal personale della polizia di Stato in un albergo cittadino, è stato tratto in arresto per il reato di rientro illegale sul territorio italiano ed è stato posto a disposizione dell’autorità Giudiziaria per il processo per direttissima.