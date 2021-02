L'ex distributore di via Zarotto sarà un parcheggio: pubblico o privato? Da decidere

Consiglio comunale senza delibere all’ordine del giorno quello convocato per oggi. In agenda solo interrogazioni e due mozioni, una della Lega per sollecitare iniziative del Comune per ricordare Norma Cossetto e una di Giuseppe Massari sulle vaccinazioni in carcere.

L’area dell’ex distributore in via Zarotto che è stato chiuso anni fa e che è ancora recintata è stata bonificata a inizio 2019 ed è destinata a diventare un parcheggio anche se è ancora da decidere se l’area sarà pubblica o privata. Lo ha detto l’assessore Alinovi rispondendo a un’interrogazione di Campanini (Pd) che ha auspicato che il Comune possa acquisire l’area per farne un’area di sosta pubblica.