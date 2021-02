Via alle prenotazioni per i vaccini per gli over 85 ma è una falsa partenza: utenti inferociti

E' una falsa partenza quella di oggi per le prenotazioni per i vaccini riservati alle persone Over 85. Le reazioni dei cittadini inferociti sui social sono fortissime: non si riesce a prendere la linea ai numeri di telefono indicati, il sito del Cup va in crash sistematicamente, il fascicolo sanitario elettronico non manda l'sms di conferma. Insomma, in tantissimi stanno cercando di prenotarsi (o di prenotare per i loro genitori o nonni) ma l'impresa sembra impossibile. Da parte sua la Regione ha pubblicato questo post sulla sua pagina Facebook: "Primo aggiornamento Alle 10 erano già state effettuate 7mila prenotazioni a Bologna e provincia, 1.020 a Imola, 2.850 a Modena, 1.750 a Ferrara, 1.500 a Reggio Emilia, 500 a Piacenza. Sono i primi dati che si registrano nei territori. Le somministrazioni inizieranno da domani". Ma di Parma non c'è nessuna notizia.

