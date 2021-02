Ancora un locale nei guai con le norme anti-Covid. I Carabinieri del Nas, insieme a quelli della Compagnia di Parma, ieri hanno effettuato altri controlli straordinari , effettuando ispezioni igienico sanitarie in diverse attività.

Un 53enne legale rappresentate di un pub della città, è stato sanzionato per 400 euro e con la sospensione immediata delle attività per due giorni: all’interno del locale era presente della clientela in orario non consentito.