In auto ad altissima velocità e con sorpassi pericolosi anche in centro abitato: multa e patente ritirata

Giornata di controlli e denunce, per i carabinieri nel Parmense.

A Borgotaro i militari della Stazione, al termine dell’attività d’indagine svolta dopo una denuncia sporta da un 52enne residente a Berceto, hanno denunciato, per truffa un coetaneo residente in Sardegna: con raggiri l'ha indotta a pagare 1500 euro per l’acquisto di un tavolo, mai consegnato.

A Collecchio hanno scoperto e denunciato gli autori di due diversi furti commessi nei supermercati del paese.

Il primo è stato compiuto da un 25enne sudamericano che - dopo aver nascosto diverse bottiglie di vodka in una borsa - ha tentato di uscire senza pagare. I militari, già allertati dalla vigilanza , lo hanno sorpreso appena fuori.

L’altro furto è stato commesso dopo poco alla Coop, dove un 55enne di origine polacca ma residente in provincia, ha provato a rubare alcune bottiglie di alcolici nascondendole all’interno di uno zaino. Anche lui è stato denunciato e la merce restituita.

A Fornovo i carabinieri della Stazione hanno ritirato la patente ad un giovane che nel pomeriggio di ieri ha percorso ad altissima velocità la strada che conduce da Medesano a Fornovo Taro, eseguendo manovre e sorpassi azzardati anche in pieno centro abitato e vicino ad una scuola, mettendo a rischio l’ incolumità degli altri automobilisti e dei pedoni.

Le manovre non sono però sfuggite ad un carabiniere in quel momento libero dal servizio, che ha annotato il numero della targa per poi segnalarla ai colleghi. I militari hanno immediatamente individuato e rintracciato il proprietario che, convocato in caserma, si è visto elevare le sanzioni previste dal codice della strada e ritirare la patente di guida.